В Белоруссии зарегистрировали 124 новых случая заражения SARS-CoV-2
Минск, 8 августа, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В Белоруссии по состоянию на 8 августа зарегистрировано 68 738 случаев инфицирования коронавирусом, сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
64 744 человека из числа зараженных выздоровели, 585 — скончались. За весь период эпидемии в республике провели 1 363 011 тестирований на SARS-CoV-2.
Суточный прирост числа инфицированных коронавирусом в республике составил 124 случая. 544 человека выздоровели, два — скончались. За сутки было проведено 9354 теста для выявления коронавируса.
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