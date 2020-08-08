Минск, 8 августа, 2020, 14:50 — ИА Регнум. В Белоруссии по состоянию на 8 августа зарегистрировано 68 738 случаев инфицирования коронавирусом, сообщается в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

64 744 человека из числа зараженных выздоровели, 585 — скончались. За весь период эпидемии в республике провели 1 363 011 тестирований на SARS-CoV-2.

Суточный прирост числа инфицированных коронавирусом в республике составил 124 случая. 544 человека выздоровели, два — скончались. За сутки было проведено 9354 теста для выявления коронавируса.

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