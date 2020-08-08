Екатеринбург, 8 августа, 2020, 12:34 — ИА Регнум. В Свердловской области за 7 августа от COVID-19 скончались ещё семь человек. Об этом сообщает оперштаб.

Павел Соболев ИА REGNUM В инфекционной больнице

Общее число умерших с начала пандемии достигло 322. Пол и возраст граждан не раскрываются. Также нет сведений о пациентах с коронавирусом, ушедших по другим причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале общее число заразившихся коронавирусом превысило 22 тысячи. Добавим, из них выздоровели 18 398.