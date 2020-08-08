Волгоград, 8 августа, 2020, 11:42 — ИА Регнум. 70-й жертвой коронавируса в Волгоградской области стал житель Волгограда. Ему был 61 год, сообщили подробности 8 августа в региональном оперативном штабе.

Mos.ru Скорая помощь

Мужчина не обращался за медицинской помощью. Примерную дату и возможный способ его заражения не установили, скорую помощь вызвали соседи. Пенсионера госпитализировали в детскую клиническую больницу №8 в крайне тяжёлом состоянии. Несмотря на оказываемую реанимационную помощь, мужчина скончался спустя непродолжительное время после госпитализации. Посмертный анализ показал, что смерть наступила в результате коронавирусной инфекции на фоне сопутствующих хронических заболеваний и осложнений.

В больницах Волгоградской области на 8 августа на лечении с подтверждённым положительным тестом на коронавирус находятся 3522 человека, в том числе 210 детей.