Ростов-на-Дону, 8 августа, 2020, 11:37 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 8 августа.

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За последние сутки скончались трое мужчин в возрасте от 66 до 69 лет и три женщины в возрасте от 69 до 86 лет. Все пациенты, скончавшиеся от осложнений, вызванных коронавирусом, имели ряд сопутствующих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 261.