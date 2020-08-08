Иваново, 8 августа, 2020, 11:26 — ИА Регнум. 26 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, данные опубликовал 8 августа федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

29 пациентов выписаны с выздоровлением после коронавируса. Статистика смертности за сутки не изменилась.

Всего в Ивановской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6623 человек, из них 5350 пациентов выздоровели. Скончались 107 пациентов.