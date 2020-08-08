Орел, 8 августа, 2020, 11:18 — ИА Регнум. 38 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за минувшие сутки, данные опубликовал федеральный оперативный штаб 8 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

56 пациентов за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса, один пациент сокнчался.

Всего с 24 марта по 8 августа в Орловской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5923 человек, 4618 выздоровели, 94 скончались.