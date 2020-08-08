Тверь, 8 августа, 2020, 11:11 — ИА Регнум. 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки, сообщили 8 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано 3923 заболевших, в том числе за сутки 13 человек. 739 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением», — уточнили в оперативном штабе.

Статистика смертности за сутки пополнилась на три случая, всего коронавирус унёс жизни 156 пациентов. За весь период пандемии в Тверской области подтверждено 4818 случаев заражения коронавирусом.