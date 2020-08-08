Брянск, 8 августа, 2020, 11:07 — ИА Регнум. 25 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области за прошедшие сутки. Лаборатории провели 1221 исследований, сообщили 8 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в Брянской области выявили 7590 носителей коронавируса. За сутки выписали 24 пациента, всего выздоровели 6241 человек.

В общей сложности было проверено 117 605 тестов.