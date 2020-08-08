Белгород, 8 августа, 2020, 11:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 45 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области. Данные предоставили 8 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе возросло до 6314. За сутки выздоровели восемь пациентов, всего — 5600.

Зарегистрирован один летальный исход, в федеральной статистике теперь отражена 51 смерть у пациентов с коронавирусом. По региональным данным скончалось 53 человека.