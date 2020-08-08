Москва, 8 августа, 2020, 10:58 — ИА Регнум. За сутки в России от последствий коронавируса скончались 129 человек. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в России

Сообщается, что за минувшие сутки от COVID-19 в России скончались 129 человек. Общее число зарегистрированных смертей от коронавирусной инфекции с начала пандемии в России составило 14 854.

Уточняется, что за сутки от COVID-19 в Москве скончались 14 человек, а в Санкт-Петербурге 10.