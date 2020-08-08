Симферополь, 8 августа, 2020, 10:44 — ИА Регнум. 27 новых случаев заражения коронавирусом выявлены за минувшие сутки, сообщил 8 августа на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За 7 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции. 8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 — при скрининге здоровых лиц, 3 случая — завозные из Украины», — написал Аксёнов.

Всего за период пандемии на территории Крыма положительные тесты на коронавирус подтверждены у 1437 человек, 1038 выздоровели, 16 умерли.