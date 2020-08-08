Воронеж, 8 августа, 2020, 10:25 — ИА Регнум. 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Воронежской области, сообщили 8 августа в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

154 пациента с COVID-19 выписаны за минувшие сутки. Три пациента с заражением скончались.

Всего в Воронежской области за период пандемии подтверждено 11 897 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 10 018 пациентов, у которых заражение было подтверждено ПЦР, и 1977 пациентов, которым диагноз был поставлен с помощью КТ.