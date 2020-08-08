Киев, 8 августа, 2020, 10:09 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине выявили 1489 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Соответствующие данные были обновлены 8 августа системой мониторинга распространения коронавируса на сайте аппарата совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составило 79 750. За сутки на Украине также было зарегистрировано 27 летальных случаев (всего умерли 1879 человек), выздоровели 600 человек (всего выздоровели 43 655 человек).

Максимальное число зарегистрированных случаев инфицирования было зафиксировано во Львовской области (10 726), Киеве (9378) и Ровенской области (6747).

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Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки на Украине зарегистрировали 1453 новых случая заражения коронавирусом.