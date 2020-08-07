Киев, , 09:26 — REGNUM За минувшие сутки Украина установила очередной антирекорд — 1453 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил 7 августа специальный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Согласно данным ресурса, за минувшие сутки в стране 33 человека скончались от осложнений, вызванных болезнью, 531 пациент выздоровел.

Всего за время пандемии на Украине выявили 78 261 случай заражения коронавирусом, для 1852 человек «коронавирусная пневмония» оказалась смертельной, выздоровели 43 055 пациентов.

Отметим, на Украине третий день подряд обновляется рекордное число выявленных случаев заражения за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на флагмане военно-морских сил (ВМС) Украины «Гетьман Сагайдачный» зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. 30 моряков поместили в вертолётный ангар корабля.

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