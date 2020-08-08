Волгодонск, Ростовская область, 8 августа, 2020, 10:02 — ИА Регнум. В Ростовской области был уничтожен боеприпас времён Великой Отечественной войны. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.

Mil.ru Саперы за работой

Опасный предмет был обнаружен сантехниками во время выполнения работ в подвале жилого дома на улице Степной города Волгодонска. После обнаружения заявка на разминирование через военный комиссариат Волгодонска поступила в мотострелковое соединение ЮВО.

Прибывшие специалисты группы разминирования классифицировали боеприпас, как 82-мм миномётная (артиллерийская) мина времен Великой Отечественной войны. У найденного снаряда отсутствовали взрывчатое вещество и взрыватели, и он не представлял угрозы для жителей.

Саперы извлекли мину и перевезли на полигон в Ростовской области для уничтожения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге были обезврежены 14 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Работы по обезвреживанию обнаруженных старых боеприпасов проводили специалисты инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Западного военного округа.