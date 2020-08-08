Берлин, 8 августа, 2020, 08:44 — ИА Регнум. Угрозы американских сенаторов руководству немецкого порта Мукран в городе Засниц о введении в отношении него санкций США из-за газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») являются «объявлением экономической войны». Такое мнение 8 августа высказал депутат бундестага от партии «Союз 90/Зеленые», экс-министр охраны окружающей среды Германии Юрген Триттин агентству DPA.

Pxhere.com Порт Мукран в Германии

«Вмешательство в суверенитет Германии и Европейского союза достигло беспрецедентного уровня агрессивности, что не должно оставаться без ответа», — заявил депутат.

Кроме этого, Триттин отметил, что участвующим в «СП-2» компаниям необходима зашита от «вашингтонских методов Дикого Запада».

Также он указал, что послание американских сенаторов в адрес компании Faehrhafen Sassnitz GmbH, где они грозят последней «финансовым разрушением», является незаконным как с позиций законодательства Евросоюза, так и международного.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 6 августа газета Handelsblatt сообщила, что в письме от 5 августа сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон пригрозили руководству компании Faehrhafen Sassnitz GmbH серьезными последствиями в случае, если она немедленно не прекратит использовать порт Мукран в качестве логистической базы для «СП-2».