Брюссель, 7 августа, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Евросоюз исключил Марокко из числа стран, туристические поезди в которые считаются безопасными с точки зрения эпидемии коронавируса, 7 августа сообщает агентство Reuters.

Пандемия коронавируса в Морокко

На прошлой неделе из соответствующего списка Еврокомиссией был исключен Алжир. Китай предварительно одобрен, однако открытие границ произойдет только после аналогичного шага со стороны Пекина.

В списке безопасных стран для туризма из Евросоюза на данный момент находятся Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

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