Воронеж, 7 августа, 2020, 22:28 — ИА Регнум. Число погибших в массовом ДТП в Рамонском районе Воронежской области выросло до четырёх человек, шесть человек пострадали, сообщила 7 августа ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

ГУ МЧС России по Воронежской области ДТП в Рамонском районе Воронежской области

Как предварительно установлено, около 15:05 на 4 км автодороги «Рамонь-Сенное» 38-летний водитель автомашины «Лада Гранта», житель Рамонского района, двигаясь со стороны с. Березово в сторону посёлка ВНИИС, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с автомобилем «Лада Калина» под управлением 38-летней жительницы Липецкой области, а также двигавшемся за ней автомобилем «Лада Гранта», под управлением 50-летнего жителя Воронежа и Mitsubishi ASX под управлением 37-летнего воронежца.

В результате аварии в первом автомобиле «Лада Гранта» погибли водитель и двое его пассажиров, жители Рамонского района 28 и 42 лет, во второй «Ладе Гранта» погибла 68-летняя жительница города Воронежа. Травмы получили водитель и пассажирка Mitsubishi ASX, водитель и 78-летняя пассажирка второй автомашины «Лада Гранта», 35-летний пассажир первой «Лада Гранта» и водитель «Лада Калина».

По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.