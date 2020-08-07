Москва, 7 августа, 2020, 21:38 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 7 августа выявлено 987 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны.

Минобороны России

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 987 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что семеро инфицированных военнослужащих находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели 97 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 9444 человек.