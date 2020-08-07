Осло, 7 августа, 2020, 21:11 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Норвегии призвало граждан страны отменить поездки за границу из-за сложной ситуации с коронавирусом во многих странах, 7 августа сообщает агентство Reuters.

Норвегия

«В Норвегии все еще небольшой уровень заболеваемости, но мы видим рост заболеваемости в странах, которым снова приходится брать под контроль ситуацию» , — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Норвегии Бент Хойе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Норвегия ввела 10-дневный карантин для граждан, прибывающих из Франции, Швейцарии и Чехии. Ограничения также действуют для ряда районов соседней Швеции.

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