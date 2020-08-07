Минск, 7 августа, 2020, 21:00 — ИА Регнум. Обсуждение текущих результатов и дальнейших действий Москвы и Минска в рамках «дорожной карты» по отмене роуминга на территории Союзного государства состоялось 7 августа в формате видеоконференции. Участие в мероприятии приняли министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Иванов, а также представители антимонопольных органов и операторов связи.

Дарья Драй ИА REGNUM

Шульган проинформировал о выполнении белорусской стороной мероприятий по отмене роуминга. По его словам, сказано в сообщении белорусского министерства, «дальнейшая работа по завершению всех намеченных мероприятий по отмене роуминга на территории Союзного государства в запланированные сроки — 1 октября 2020 года — зависит от оперативности согласования российской стороной предложений белорусских операторов связи, касающихся, в частности, предотвращения нелегальной терминации телефонного трафика».

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«Завершив все мероприятия «дорожной карты» по отмене роуминга, на данном этапе мы должны сконцентрировать усилия на предупреждении мошенничества и несанкционированных действий на сетях электросвязи. Необходимо максимально продуктивно подойти к решению этих вопросов. Наша общая цель — найти консенсус и завершить работу по отмене роуминга в ранее намеченные сроки. Белорусской администрацией связи выполнены все этапы работы в соответствии с утвержденной «дорожной картой», и аналогичных результатов мы ожидаем от российской стороны с тем, чтобы итоговый документ по отмене роуминга был подписан своевременно», — цитирует Шульгана министерство связи и информатизации Белоруссии.

Отмена роуминга в Союзном государстве России и Белоруссии предусмотрена «дорожной картой», принятой в декабре 2019 года. До этого, 30 июня 2017 года, была принята резолюция Высшего государственного совета Союзного государства, которая дала начало работе по отмене роуминга на территории Белоруссии и России.

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Напомним, в 2019 году правительства России и Белоруссии выработали, согласовали и парафировали «дорожные карты» по углублению экономической интеграции России и Белоруссии в формате Союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели серию переговоров, по итогам которых белорусский лидер отказался от подписания пакетного соглашения и фактически заблокировал дальнейшую реализацию подписанного им в 1999 году договора о создании интеграционного объединения.

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