Брюссель, 7 августа, 2020, 20:41 — ИА Регнум. Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Новые страны в перечень не вошли, при этом из него было решено исключить Марокко. Таким образом, список сократился до десяти государств.

Теперь рекомендация странам ЕС по поэтапному снятию ограничений действует в отношении граждан Австралии, Грузии, Канады, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая, Южной Кореи и Японии.

Напомним, Европейский союз обновляет список для открытия границы каждые две недели, исходя из эпидемиологической обстановки по COVID-19 в конкретной стране, а также руководствуясь «соображения экономического и социального характера».