Нижний Новгород, 7 августа, 2020, 20:22 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал решение Координационного штаба по борьбе с коронавирусом о переходе региона на второй этап снятия ограничений 7 августа в рамках режима повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Область достигла всех показателей, которые соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора. Так, коэффициент распространения инфекции составляет 0,71.

«Охват тестированием и наличие свободного коечного фонда у нас превышают необходимые показатели. Это дает возможность планировать дальнейшие шаги», — отметил губернатор.

В регионе возобновляется работа магазинов с отдельным входом и площадью более 800 кв метров, уличная торговля. Работа салонов красоты без медицинской лицензии, спа-салонов, маникюрных и косметических салонов, соляриев.

Также могут открыться организации дополнительного образования, спортивной подготовки, общеобразовательные организации, учреждения физкультуры и спорта, бани, сауны, бассейны и фитнес-клубы для занятий в закрытых помещениях.

Для тех организаций, чья деятельность пока не возобновляется, продолжат действовать региональные меры поддержки, добавил глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 7 августа выявили 103 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений достигло 24 654 случаев. До настоящего момента полностью выздоровел 21 221 нижегородец, то есть более 86,07% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже справились с инфекцией.