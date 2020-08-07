Екатеринбург, 7 августа, 2020, 20:21 — ИА Регнум. «Режим повышенной готовности» для профилактики COVID-19 могут смягчить в Свердловской области уже через несколько недель. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков.

Okb1.ru Реаниматологи Свердловской областной клинической больницы №1

Чиновник обратил внимание, что в регионе уже действуют элементы третьего этапа снятия ограничений. Если в Свердловской области сохранятся текущие тенденции, то дальнейшее смягчение требований вполне реально, считает Креков.

«Вполне возможно, что мы через несколько недель или через месяц сможем подойти к порогу, когда можно будет об этом вести речь», — сказал вице-губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале планируют организовать мобильные центры вакцинации для увеличения охвата населения прививками.