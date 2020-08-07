Ливорно, Италия, 7 августа, 2020, 19:20 — ИА Регнум. В принадлежащем выходцам из КНР магазине в итальянском городе Ливорно в пятницу, 7 августа, сработало небольшое взрывное устройство.

Цитата из к/ф «Специалист». Реж. Луис Льоса. 1995. США Подготовка взрывного устройства

По предварительным данным, устройство оставил один из посетителей, незадолго до этого вышедший из магазина. Пострадал один из продавцов, он был доставлен в больницу.

Ведется расследование, правоохранители допускают, что злоумышленник руководствовался расистскими мотивами.