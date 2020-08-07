Браззавиль, 7 августа, 2020, 18:41 — ИА Регнум. На Африканском континенте по состоянию на 7 августа выявлено 1 008 377 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

ИА REGNUM Масаи

По данным организации, за весь период с начала пандемии в регионе скончались 22 087 пациентов с COVID-19, излечились более 690 тысяч человек.

Лидерами по распространению коронавирусной инфекции среди африканских стран являются ЮАР, Нигерия, Гана, Алжир, Кения, Камерун, Кот-д'Ивуар, Эфиопия.