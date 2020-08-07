Лондон, 7 августа, 2020, 18:38 — ИА Регнум. Мировой нефтяной рынок заканчивает неделю в «красной зоне», к середине торговой сессии 7 августа нефть Brent установилась вблизи $44,5 за баррель.

Добыча нефти

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent подешевели на 56 центов (1,24%), до $44,53 за баррель. Диапазон торгов Brent составляет $44,38 — $45,30 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI подешевели на 56 центов (1,33%), до $41,39 за баррель. Диапазон WTI — от $41,19 до $42,22 за баррель.

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