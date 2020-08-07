Екатеринбург, 7 августа, 2020, 18:40 — ИА Регнум. Приговор экс-главе департамента рекламы свердловского мингосимущества Игорю Разунину смягчили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского областного суда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Из приговора исключили показания двух свидетелей после жалобы адвокатов. Суд снизил на 1 год наказание по эпизоду покушения на получение взятки. Срок наказания чиновника сокращен на 2 месяца, до 8 лет 10 месяцев.

Разунин был осуждён за получение взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, чиновник был одним из сотрудников министерства, попавших в поле внимания правоохранительных органов. Под следствием был и бывший глава ведомства Алексей Пьянков.