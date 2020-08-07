Минск, 7 августа, 2020, 17:59 — ИА Регнум. В Белоруссии по состоянию на 7 августа излечились и выписаны из больниц 64 200 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается также, что за всё время с начала эпидемии в стране было проведено более 1,3 млн тестов на коронавирус, у 68 614 человек они оказались положительными. Скончались 583 пациента с коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее сегодня президента Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса экономической и политической войной, заявив, что государства пытаются использовать ситуацию с заболеванием, чтобы возвыситься и принизить другие страны.