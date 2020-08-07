Симферополь, 7 августа, 2020, 17:58 — ИА Регнум. Запрет на работу хостелов на территории Республики Крым продлили до 1 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на соответствующий документ за подписью главы республики.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал изменения в указ повышенной готовности, в соответствии с которыми действие запрета на работу хостелов, а также на организацию конференций и предоставлению ряда образовательных услуг продлено до 1 сентября.

Отметим, что ранее запрет на данные виды деятельности действовал до 1 августа. Режим повышенной готовности в связи с опасностью коронавируса действует с 17 марта.