Минск, 7 августа, 2020, 17:15 — ИА Регнум. Разногласия между Москвой и Минском пора оставить в прошлом: нужно больше взаимодействовать, чтобы двигаться вперёд, заявил российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев 6 августа.

Belarus.mid.ru Дмитрий Мезенцев

Мезенцев «Надо отбросить споры, недопонимание, не обращать внимание на различные ситуации, а если возникают какие-то дискуссии — вместе разбираться и договариваться на фундаменте доверия и открытости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа Мезенцев побывал на БелАЭС, где стартовала загрузка первого энергоблока. Эта поездка проходит на фоне подготовки Белоруссии к президентским выборам, намеченным на 9 августа.