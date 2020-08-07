Казань, 7 августа, 2020, 18:26 — ИА Регнум. Для проведения единого дня голосования — 13 сентября 2020 года в Татарии 43 участка оснастят комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Решение об этом приняли в ходе очередного заседания республиканского избиркома, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

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Самое большое количество комплексов — 18, установят на участках в столице республики. Остальные КОИБы распределят на участки в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Зеленодольске, Бугульме, Елабуге, Чистополе и Лениногорске.

КОИБы позволяют ускорить процедуру голосования и исключить человеческий фактор при подсчете бюллетеней. Техническое средство с помощью сканера считывает информацию с опущенного бюллетеня и подсчитывает голоса. При этом комплекс автоматически бракует незаполненный или испорченный бюллетень, а также блокирует попытки опустить в ящик несколько бланков одновременно, отметили в центризбиркоме.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии выборы пройдут в течение трех дней — с 11 по 13 сентября текущего года. Жителям республики предстоит определить главу региона, а также выбрать депутатов Госдумы в Нижнекамском избирательном округе, Госсовета РТ в Елабужском избирательном округе и депутатов местного самоуправления.

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