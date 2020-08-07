Майкоп, 7 августа, 2020, 19:07 — ИА Регнум. Каждый первоклассник Адыгеи в День знаний получит в подарок набор для творчества. В нем, в частности, будут тетради, альбомы, письменные принадлежности, цветные карандаши, пластилин и краски, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе главы и правительства республики.

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

Отмечается, что традиция вручения подарков первоклассникам в Адыгее была возобновлена в 2017 году и проходит уже в четвертый раз. В этом году в рамках акции закуплено 6,5 тыс. ученических наборов. Ребята получат их в школах, на торжественных мероприятиях ко Дню знаний.

В подарочном комплекте, помимо набора для творчества, есть рабочая тетрадь «Моя Адыгея» (учебное пособие по регионоведению) и ученический дневник школьника республики с поздравлением от главы региона и пожеланиями хорошей учебы. Также в дневнике содержится познавательная информация об Адыгее и ее государственных символах.

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