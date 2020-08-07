Симферополь, 7 августа, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Около 800 тыс. посетителей приняли музеи на территории Республики Крым с начала 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства республики.

A.Savin Симферопольский художественный музей

«В период курортного сезона наши уникальные дворцы, великолепные архитектурно-парковые ансамбли и музеи-заповедники находятся на пике популярности у многочисленных гостей и жителей полуострова. Об этом свидетельствуют показатели посещаемости, ведь музеи открылись всего лишь с 15 июня и только в индивидуальном порядке приема посетителей. Но несмотря на данные обстоятельства, с начала текущего года музейные учреждения республики приняли порядка 800 тысяч человек», — сказала министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

Главы республиканского минкульта напомнила, что в регионе продолжает действовать запрет на приём организованных туристических и экскурсионных групп. При этом, по словам министра, музеи Крыма продолжают работу в онлайн-формате, который остаётся востребованным.