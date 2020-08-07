Москва, 7 августа, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Рост цен на газомоторное топливо в отдельных субъектах — это явное проявление несбалансированной инфляции, что в свою очередь говорит об отсутствии контроля за ценовой политикой АЗС, прежде всего независимых, которые способны создавать монопольные структуры в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна На АЗС

«Дорогое топливо в свою очередь спровоцирует инфляцию издержек, которую мы с небольшим лагом почувствуем в росте стоимости зерна, — отметила она. — Между тем рост тарифов ЖКХ — объективная необходимость. Правительство в состоянии компенсировать часть этого роста через систему льгот и субсидий. Регулярно фракции в Госдуме и правительство выступают с инициативой их введения для отдельных категорий граждан (скидка для многодетных семей, коррекция условий предоставления субсидии и др.)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявил, что в России в среднем рост тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства не превысит 4%.