Санкт-Петербург, 7 августа, 2020, 15:55 — ИА Регнум. В пяти регионах, входящих в Северо-Западный федеральный округ, темп прироста выявленных заболевших коронавирусной инфекцией выше общероссийского, в четырех регионах показатели равны средним по РФ, еще в двух регионах — ниже федерального уровня.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

Об этом ИА REGNUM сообщили 7 августа в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на основе анализа информации за неделю с 1 по 7 августа.

Средний темп прироста выявленных инфицированных по России за неделю составляет 4%, в целом в СЗФО — 5%. Показатели РФ и СЗФО за последние семь дней снизились на 1%.

Среди регионов СЗФО самый высокий темп прироста демонстрирует Республика Карелия — 10%, столько же было и неделей ранее. На втором месте по приросту Мурманская область — 9% (неделей ранее было 12%). На третьем месте Вологодская область — 8% (столько же неделей ранее).

В шести регионах Северо-Запада за последние семь дней сократился прирост числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

В Архангельской области показатель снизился с 6% на прошлой неделе до 5% на текущей неделе, в Республике Коми — с 7% до 6%, в Ленинградской области — с 5% до 4%, в Псковской области — с 5% до 4%, в Калининградской области — с 4% до 3%, в НАО — с 5% до 4%.

«На прежнем уровне остаются показатели Санкт-Петербурга (4%), Новгородской области (3%)», — отметили в ИЦК.

Напомним, Санкт-Петербург остается лидером по доле летальных исходов от COVID-19 среди всех регионов Северо-Западного федерального округа.

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