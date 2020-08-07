Ростов-на-Дону, 7 августа, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Слухи о новом карантине в Ростовской области, который якобы будет введён с 20 сентября, являются фейком. Об этом в ходе онлайн-брифинга 7 августа сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

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«Я не знаю ни о каких «тайных приказах» [о введении карантина]. На сегодня каких-либо оснований, чтобы выполнять эти «тайные приказы», нет. Мы сегодня видим, что ситуация с коронавирусом сложная, но контролируемая. Никаких подобных распоряжений о карантине я не видел. Для таких мер сейчас нет никаких оснований. Это всем известные фейки», — подчеркнул Ковалёв.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области число случаев заражениякоронавирусом за весь период пандемии достигло 13 тыс. 851 человека. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 255 жителей Дона.