Минск, 7 августа, 2020, 15:22 — ИА Регнум. Положительное впечатление об организации досрочного голосования в Белоруссии сложилось у миссии наблюдателей от СНГ, избиратели голосуют досрочно весьма активно. Об этом заявил 7 августа председатель Исполкома — исполнительный секретарь СНГ, руководитель миссии СНГ на выборах президента Белоруссии Сергей Лебедев, передаёт БелТА.

ИА REGNUM Выборы президента в Белоруссии

«Традиционно хорошо оформлены участки, созданы все условия, чтобы человек мог спокойно прийти и проголосовать», — отметил он, посетив один из участков для голосования в Несвиже.

По словам Лебедева, регистрация избирателей прошла организованно, проблем со списками не зафиксировано. Досрочным голосованием пользуются в странах Европы и в США, такая форма удобна людям, которые хотят уехать на выходные.

Он также отметил, что политическая борьба проходит более остро, чем в прошлые президентские кампании.

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