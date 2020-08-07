Москва, 7 августа, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Обстоятельства задержания группы российских граждан в Белоруссии в конце июля проверяются Главным следственным управлением Следственного комитета России. Об этом сообщила 7 августа официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следователи намерены собрать и тщательно проанализировать необходимые сведения о произошедшем. После этого инциденту будет дана правовая оценка, пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 33 российских гражданина были задержаны под Минском 29 июля, власти Белоруссии объявили их бойцами частной военной компании, якобы прибывшими в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента. В МИД России заявили, что никаких доказательств вины задержанных нет и этих людей должны отпустить на родину.

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