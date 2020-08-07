Иваново, 7 августа, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Жители Ивановской области 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, смогут продлить больничные листы в период с 10 августа по 23 августа. Указ подписал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утверждены постановлением Правительства РФ: в регионах, где действуют ограничения в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса, работающие жители старше 65 лет могут оформлять больничные листы на период самоизоляции. Новые электронные больничные листы, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования РФ.

В Ивановской области режим повышенной готовности действует с 18 марта. По состоянию на 7 августа 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрировано 6597 случаев заражения коронавирусом.