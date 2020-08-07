Нижний Новгород, 7 августа, 2020, 13:50 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе по состоянию на 7 августа выздоровели после заражения коронавирусом 84 228 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 108 596 человек, более 77,56% уже выздоровели.

В очередной раз число новых выявленных за сутки носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 795 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе 1043 человека.

За минувшие сутки самое значительное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 260 человек, в Ульяновской области — 174, в Оренбургской области — 112, в Пензенской области — 101, в Саратовской области — 72, в Чувашии — 67, в Пермском крае — 58, в Татарии — 38, в Самарской области — 37, в Башкирии — 34, в Марий Эл — 30, в Удмуртии — 29, в Мордовии — 21, в Кировской области — 10.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 7 августа в России подтверждено 877 135 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлен 5241 новый носитель SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,38%. Полностью выздоровели 683 592 жителя России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,32%.

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