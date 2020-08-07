Минск, 7 августа, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Жители Белоруссии сейчас негативно воспринимают идею объединения с Россией. Об этом 5 августа в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил Александр Лукашенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Старый конь

Гордон поинтересовался у Лукашенко, предлагал ли ему Владимир Путин «пост спикера Госдумы объединённого государства».

«Неправда, — ответил Лукашенко. — Во-первых, потому что я никогда бы на это не согласился. И не только потому, что… Я завскладом не буду. Я заведующим складом не буду, но это не главное».

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По словам Гордона, российский журналист Алексей Венедиктов («Эхо Москвы») рассказывал о том, как однажды в Сочи якобы Лукашенко заверил Путина в согласии стать вице-президентом объединённого государства, а через год — президентом, и так меняться должностями в совместном правлении.

«Нет. Лёша как всегда экстравагантен и придумывает разные вещи, — ответил Лукашенко. — Я никогда бы на это не согласился. Если уже в вашу конспирологию поверить — в политике, особенно с Россией, этого никогда бы не было. Было бы одно государство, но чтобы один президент, другой вице-президент и через год размен произошел — вы в это верите?».

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«Нет, этого бы не было никогда, потому что я бы как минимум в это никогда не поверил — во-первых. А во-вторых, чтобы вы понимали эту «объединёнку» — это невозможно, — продолжил Лукашенко. — Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Белоруссии — в Белоруссии это уже не воспримут».

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«Не воспримут, — подчеркнул Лукашенко. — Народ к этому не готов и никогда уже… Народ перезрел. Это надо было 20 лет тому назад, 25 — возможно, когда распался Советский Союз. Сейчас — нет».