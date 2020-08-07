Москва, 7 августа, 2020, 13:41 — ИА Регнум. Самыми продаваемыми новыми моделями авто в Москве и Санкт-Петербурге по итогам первого полугодия 2020 года стали Kia Rio и Volkswagen Polo соответственно. Об этом 7 августа сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение в Санкт-Петербурге

В российской столице за отчетный период было продано 3467 машин Kia Rio. На втором месте модельного рейтинга Москвы оказался Volkswagen Polo. За период с января по июнь 2020 года жители Москвы приобрели 3416 единиц этой модели. Замыкает тройку лидеров Hyundai Creta (3375 ед.).

Четвертое и пятое места занимают Nissan Qashqai (3352 ед.) и Volkswagen Tiguan (2471 ед.) соответственно.

Рейтинг самых популярных моделей на авторынке Санкт-Петербурга в январе — июне 2020 года возглавил Volkswagen Polo, который разошелся тиражом в 1763 экземпляра. Далее в этом списке идут: Hyundai Creta (1714 ед.), Kia Rio (1573 ед.), Volkswagen Tiguan (1271 экз.) и Hyundai Solaris (1068 экз.).

Напомним, рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников в России по итогам июля 2020 года возглавила модель Hyundai Creta.

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