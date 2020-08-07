Москва, 7 августа, 2020, 11:29 — ИА Регнум. Распространение коронавируса и режим самоизоляции отразились на жизни 90% граждан РФ. Об этом 7 августа заявила директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Люди в масках в метро

Такие данные были получены в ходе исследования об эмоциях граждан РФ в период выхода из режима самоизоляции.

«Кризис 2020 года существенно повлиял на положение дел в обществе. 9 из 10 россиян отмечают, что ситуация с коронавирусом отразилась на них. Это материально-потребительские аспекты в том числе», — сказала Накорякова.