Москва, 7 августа, 2020, 10:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ выявили 5241 носителя коронавируса. Об этом 7 августа сообщили в оперативном штабе столицы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборант

Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 686 случаев. За столицей следуют Свердловская область — 180, Подмосковье — 158, Петербург — 157, Югра — 143, Иркутская область — 130.

Всего в России выявили 877 135 случаев заражения коронавирусом с начала распространения.