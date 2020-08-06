Рим, 6 августа, 2020, 23:58 — ИА Регнум. По данным навечер четверга, 6августа, в Италии умерли35 187человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на6(днем ранее — на10), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Франческо Гварди. Венецианский пейзаж

Выздоровели201 323человек, за день этот показатель увеличился на347(днем ранее — на210).

Число подтвержденных носителей выросло на402(днем ранее — на384). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет249 204. В настоящее время заражены12 694человека— на48больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт четвертый день подряд.