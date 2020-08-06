Санкт-Петербург, 6 августа, 2020, 23:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в ночь на 7 августа на пять часов выключили подсветку городской телебашни на Аптекарской набережной Петроградской стороны в знак траура по погибшим при взрыве в столице Ливана Бейруте 4 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Телебашня и Петропавловская крепость

Подсветка петербургской телебашни, которую составляют 644 светильника, была выключена в четверг в 23 часа и останется погашенной до 4 часов утра пятницы. Включенными остаются только сигнальные огни, необходимые для безопасности полётов.

В фойе здания Доме национальностей Петербурга на Моховой улице размещены фотографии Бейрута до и после трагедии. Здесь же открыта книга соболезнований, где можно оставить слова поддержки народу Ливана.

Книга соболезнований будет передана официальным представителям Ливанской Республики.