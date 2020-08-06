Москва, 6 августа, 2020, 23:08 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 6 августа в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

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«В Москве скончались 12 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

По последним официальным данным, в Москве выявлено более 245 тысяч случаев заражения коронавирусом, 684 из которых — за последние сутки. Скончались 4546 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц более 186 тысяч человек.