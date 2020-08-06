Нью-Йорк, США, 6 августа, 2020, 22:53 — ИА Регнум. Банк JPMorgan изменил прогноз по средней цене нефти в 2020 году в сторону повышения, 6 августа сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на нефть

Согласно новому прогнозу банковской группы, средняя цена Brent в 2020 году составит $42 за баррель. Ранее аналитики JPMorgan ожидали средней цены Brent на уровне $40 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа нефть Brent установилась на отметках выше 45 за баррель. Марка находится вблизи максимумов за пять месяцев.

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