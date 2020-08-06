Женева, Швейцария, 6 августа, 2020, 22:48 — ИА Регнум. Во всём мире за последние сутки зафиксировано 259 344 новых случая заражения коронавирусом, скончались 6488 пациентов c COVID-19. Об этом сообщает 6 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По её данным, всего за период с начала эпидемии в мире выявлено уже 18 614 177 инфицированных коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 702 642.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 206 709 новых случаях заражения коронавирусом и 5116 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.